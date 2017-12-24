Сергей Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов

Как отметил глава российского МИД, Москва ценит позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию отношений России и ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает, что в Евросоюзе перестанут идти на поводу стран-русофобов при выстраивании отношений с РФ. В интервью газете "Симерини" он подчеркнул, что перспективы восстановления полноформатного диалога между РФ и Евросоюзом обсуждали президент России Владимир Путин и глава Республики Кипр Никос Анастасиадис в ходе встречи в Москве в октябре.

— Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьёзный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений, — подчеркнул Лавров.

Как отметил глава министерства иностранных дел, в Москве известно, что в политических и деловых кругах стран Евросоюза всё чаще звучит недовольство санкционной политикой.

— В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, — сообщил глава МИД.