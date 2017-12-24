В Колумбии от удара молнии пострадало полсотни военных

Большинство пострадавших получило ожоги, у некоторых отмечаются проблемы со слухом.

В Колумбии 58 военнослужащих были травмированы в результате молнии, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

ЧП произошло в ходе подготовки к торжественной церемонии в воинской части в населённом пункте Попаяна департамента Каука.

Elevamos oraciones y esperamos la pronta recuperación de nuestros soldados de @Ejercito_Div3, que resultaron afectados por descarga eléctrica natural (rayo seco), en Cantón Militar de Popayán. Todo nuestro apoyo para ellos y sus familias. — Mayor General Gómez (@COMANDANTE_EJC) 24 декабря 2017 г.

— Мы просим Бога о скорейшей реабилитации наших солдат из третьей дивизии, раненных электрическим разрядом в воинской части Попаяна. Выражаем поддержку им и их семьям, — говорится в сообщении.

По последним данным, были ранены 58 солдат. Большинство получили ожоги, у некоторых отмечаются проблемы со слухом.

Все пострадавшие содержатся в военном госпитале и тщательно обследуются.