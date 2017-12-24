В Колумбии от удара молнии пострадало полсотни военных

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В Колумбии от удара молнии пострадало полсотни военных

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Фото: © Flickr/Luigi Mengato

Большинство пострадавших получило ожоги, у некоторых отмечаются проблемы со слухом.

В Колумбии 58 военнослужащих были травмированы в результате молнии, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

ЧП произошло в ходе подготовки к торжественной церемонии в воинской части в населённом пункте Попаяна департамента Каука.

— Мы просим Бога о скорейшей реабилитации наших солдат из третьей дивизии, раненных электрическим разрядом в воинской части Попаяна. Выражаем поддержку им и их семьям, — говорится в сообщении.

По последним данным, были ранены 58 солдат. Большинство получили ожоги, у некоторых отмечаются проблемы со слухом.

Все пострадавшие содержатся в военном госпитале и тщательно обследуются.

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