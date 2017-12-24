Во Владивостоке на Subaru обрушился надземный переход в результате ДТП

По данным правоохранительных органов, пассажиры авто были госпитализированы, но в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Сегодня, 24 декабря, во Владивостоке автомобиль на большой скорости врезался в бетонную конструкцию надземного пешеходного перехода, в результате чего пострадали два человека, сообщают местные СМИ.

Последствия дтп. Публикация от ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) Дек 23, 2017 at 3:03 PST

По данным изданий, столкновение произошло рано утром. Водитель автомобиля Subaru Impreza ехал по улице Некрасовской в сторону проспекта 100-летия Владивостока и, не справившись с управлением, врезался в надземный пешеходный переход. В результате сильного удара лестничная часть перехода разрушилась и бетонные обломки завалили кузов машины.

Пострадавшие в ДТП были госпитализированы, но сейчас их жизни ничего не угрожает. Это подтверждает публикация в социальных сетях одной их пассажирок автомобиля.

— Не надо хоронить меня и ещё одного человека раньше времени. Не смотрите никакие сообщения. Я лично была в этой машине, и, как видите, мы живы. Можно сказать, что сегодня мы отметили свой второй день рождения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, вопрос восстановления надземного перехода решается. Но, как сообщается, уже сегодня подрядная организация оценит ущерб и закупит необходимые материалы для проведения монтажных работ.

Дополнительно об обстоятельствах происшествия не сообщается.