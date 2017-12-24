Пушков оценил призыв Меркель и Макрона вернуть российских офицеров в СЦКК

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, то они должны обратиться к Киеву с призывом изменить поведение.

Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

— Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать, — заявил председатель Комиссии Совфеда по информполитике в своём "твиттере".

Ранее условия возможного возвращения России в СЦКК назвали в Госдуме.

Как сообщал Лайф, Германия и Франция заявили о намерении выступить посредниками для возврата российских военных в СЦКК.