Пушков оценил призыв Меркель и Макрона вернуть российских офицеров в СЦКК

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Пушков оценил призыв Меркель и Макрона вернуть российских офицеров в СЦКК

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Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, то они должны обратиться к Киеву с призывом изменить поведение.

— Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать, — заявил председатель Комиссии Совфеда по информполитике в своём "твиттере".

Ранее условия возможного возвращения России в СЦКК назвали в Госдуме.

Как сообщал Лайф, Германия и Франция заявили о намерении выступить посредниками для возврата российских военных в СЦКК.

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