Собянин открыл после реставрации Дом культуры на ВДНХ

В павильоне обновили кровлю, фасад и восстановили лепной и деревянный декор внутри и снаружи здания.

В субботу, 23 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин провёл церемонию открытия павильона "Дом культуры" на ВДНХ после реставрации.

— ВДНХ, ни на минуту не останавливаясь, работает по реконструкции и реставрации памятников культуры. Таким памятником замечательным является Дом культуры, который за свою историю, за свои 60 лет не изменил своего назначения, — сказал градоначальник.

В своей речи он поблагодарил реставраторов, участвовавших в работах, и выразил надежду, что обновлённый павильон "будет культурным центром ВДНХ".

Отмечается, что павильон ремонтировали впервые со дня его открытия в 1954 году. Так, были проведены работы по устройству кровли, отделке фасада, восстановлению лепного декора и деревянных деталей интерьера. Кроме этого были обновлены инженерные сети, танцевальная площадка и сцена.