Метель и гололёд. МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве

Специалисты ведомства рекомендовали гражданам на время непогоды обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Сотрудники МЧС распространили экстренное предупреждение о непогоде в Москве и столичном регионе в течение воскресенья, 24 декабря. Как отметили в пресс-службе московского управления ведомства, ожидаются сильные порывы ветра, метель и гололёд на дорогах.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в течение суток 24 декабря по Московской области и городу Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью 13–18 м/с, днём 11–16 м/с, гололедица, — говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, специалисты ведомства обратились к жителям и гостям столицы с просьбой соблюдать повышенную бдительность и аккуратность на улице. В частности, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями.

Автомобилистам рекомендовали воздержаться от использования личного транспорта и по возможности парковать своё транспортное средство в гараже либо (при его отсутствии) оставлять вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

— Уважаемые водители! При управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впередиидущих транспортных средств. Избегайте внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений, — сообщили в МЧС.