Путин сердечно поздравил Алиева с днём рождения

В воскресенье, 24 декабря, президенту Азербайджанской Республики исполнилось 56 лет.

Президент России Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу с днём рождения. Российский лидер подчеркнул большой личный вклад Ильхама Алиева в развитие стратегического партнёрства между двумя странами.

— Уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечно поздравляю Вас с днём рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России, Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства между нашими странами. Тепло вспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране, — говорится в послании на официальном сайте президента Азербайджана.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. В поздравлении глава России сообщил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы с азербайджанским коллегой.

— Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье, — говорится в послании президента России.