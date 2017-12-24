"Гонять балду по Катманду". Сергей Шнуров спел матерную песню про Новый год

Его поклонники предположили, что это зачаток нового хита группы "Ленинград", от которого проходят и депрессия, и похмелье.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил и исполнил песню про Новый год. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

Главный смысл нового матерного шедевра Шнурова сводится к тому, что в наступающем году "всё может сбыться, если забыться и, послав всё *** и ***, гонять балду по Катманду".

Поклонникам понравилось новое творение артиста, и они предположили, что этот музыкальный набросок — зарождение нового хита группы "Ленинград".

Менее чем за сутки видеоролик успел собрать почти 599 тысяч просмотров.

Напомним, недавно у артиста появился телеграм-канал, свою первую публикацию он посвятил творчеству певицы и телеведущей Ольги Бузовой.