"Гонять балду по Катманду". Сергей Шнуров спел матерную песню про Новый год

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сочинил и исполнил песню про Новый год. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".
Главный смысл нового матерного шедевра Шнурова сводится к тому, что в наступающем году "всё может сбыться, если забыться и, послав всё *** и ***, гонять балду по Катманду".
Поклонникам понравилось новое творение артиста, и они предположили, что этот музыкальный набросок — зарождение нового хита группы "Ленинград".
Менее чем за сутки видеоролик успел собрать почти 599 тысяч просмотров.
Напомним, недавно у артиста появился телеграм-канал, свою первую публикацию он посвятил творчеству певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
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