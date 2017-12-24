"От американского народа". Главе Минфина США доставили посылку с навозом

После обнаружения послания с соответствующей подписью на место вызвали группу разминирования.

У дорожки, ведущей к дому министра финансов США Стивена Мнучина в Бель-Эйре, штат Калифорния, соседи заметили подозрительный предмет. Посылка в подарочной упаковке была адресована главе американского Минфина. Послание было подписано: "От американского народа". На место был вызван отряд разминирования, сообщают местные СМИ.

По данным NBC Los Angeles, в посылке был обнаружен навоз. Как отмечается, проводится расследование произошедшего. Сам Мнучин пока не прокомментировал инцидент.