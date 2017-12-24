Пушков назвал Данию "первой страной по изуверству"

Ранее в зоопарках страны призвали сдавать морских свинок и кроликов на съедение львам, волкам и тиграм, которые нуждаются в разнообразном питании и не могут всё время есть одних коров.

Просьба зоопарков Дании отдавать ненужных домашних животных на съедение хищникам указывает на тот факт, что эта страна в плане общественной морали превзошла всех по изуверству, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал на своей странице в "Твиттере".

— Первые по изуверству: то жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском государстве, — говорится в его сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, Копенгагенский и Гивскудский зоопарки призвали местных жителей приносить ненужных морских свинок и кроликов для корма хищным зверям.

Напомним, Копенгагенский зоопарк приобрёл дурную славу после того, как его сотрудники на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили хищникам. А также препарировали замороженное тело льва и двух львиц из-за того, что их популяция в зоопарке сильно увеличилась.