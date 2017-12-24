Пушков назвал Данию "первой страной по изуверству"

Просьба зоопарков Дании отдавать ненужных домашних животных на съедение хищникам указывает на тот факт, что эта страна в плане общественной морали превзошла всех по изуверству, считает глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Такое мнение он высказал на своей странице в "Твиттере".
— Первые по изуверству: то жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском государстве, — говорится в его сообщении.
Как ранее сообщал Лайф, Копенгагенский и Гивскудский зоопарки призвали местных жителей приносить ненужных морских свинок и кроликов для корма хищным зверям.
Напомним, Копенгагенский зоопарк приобрёл дурную славу после того, как его сотрудники на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили хищникам. А также препарировали замороженное тело льва и двух львиц из-за того, что их популяция в зоопарке сильно увеличилась.
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