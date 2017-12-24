Собчак провела новогодний корпоратив перед началом предвыборной гонки

Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя, отметил автор фото с корпоратива с участием телеведущей.

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году, была замечена в качестве ведущей новогоднего корпоратива у компании ООО "Стройгазконсалтинг". Соответствующее фото опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" журналист Сергей Митрофанов. Он же отметил, что 50% компании, устроившей корпоратив, принадлежит "Газпромбанку".

— У кандидата в кандидаты "Против всех" новогодний чёс! Вот, например, она ведёт корпоратив ООО "Стройгазконсалтинг" — компании, которая на 50% принадлежит "Газпромбанку" — банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат! — написал Митрофанов в своём "фейсбуке".

Как подытожил журналист, вывод их этого — "политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя".

Отметим, ранее Лайф сообщал, что Екатерина Гордон, которая также намерена баллотироваться в президента России, обвинила Ксению Собчак в плагиате и призвала "не списывать из чужих тетрадок" свою предвыборную программу.