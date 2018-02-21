Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в краже 550 млн рублей у ФСБ

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Испания выдала России бизнесмена, обвиняемого в краже 550 млн рублей у ФСБ

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Фото: © Flickr/Contando Estrelas

Задержанного бизнесмена передали российским правоохранительным органам в аэропорту в Мадриде.

Испания передала России предпринимателя Михаила Лягина, обвиняемого в хищении более 550 миллионов рублей у ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ России и отмывании денег. Ранее бизнесмен был задержан на территории этой страны по запросу Генпрокуратуры РФ, сообщается на сайте ведомства.

По мнению следствия, с июня 2011 года по декабрь 2013 года Лягин, возглавляя в Сочи управляющую компанию "Инвест-Виктория", не исполнил обязательства по трём договорам и украл деньги.

Помимо того, с ноября 2011 года по август 2013 года бизнесмен совершал сделки с похищенными средствами для придания правомерного вида владению ими. Таким образом он легализовал (отмыл) более 390 миллионов рублей.

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