"Она недотягивала до него". Джоли заявила, что предвидела разрыв Энистон и Теру

По словам друга дивы, она принципиально не интересуется жизнью других звёзд, но всегда считала Дженнифер "ванильной" и неглубокой.

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что давно предвидела неминуемое расставание 46-летнего Джастина Теру и 49-летней Дженнифер Энистон. В частности, слова звезды приводит её друг, передают "Дни.ру" со ссылкой на портал Celebrityinsider.org.

Он также отмечает, что Джоли принципиально не интересуется жизнью других звёзд, однако она не была удивлена известием о разводе Энистон и Теру. По его словам, его подругу никогда не волновала Энистон — ни до встречи с Брэдом, ни после. Джоли всегда считала Энистон "ванильной" и неглубокой.

— К Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий мужчина, который похож на рок-звезду, мог обратить внимание на Энистон, она же недотягивала до него, — вспоминает слова Джоли её друг.

Ранее разрыв Энистон и Теру прокомментировал её бывший муж, Брэд Питт. Он заявил, что расставание — тяжёлое испытание для любого человека, и предпочёл не вдаваться в подробности.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон развелись в 2005 году, когда на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит" он познакомился с Анджелиной Джоли. В 2014 году Питт и Джоли сыграли свадьбу, однако осенью 2016 года пара объявила о разводе.