Более 1,5 тыс. школьников участвуют в программе наставничества в здравоохранении

Свыше полутора тысяч учеников включены в программу профориентации, которой занимаются студенты-медики. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

— Одним из волонтёрских направлений для студентов-медиков явилось формирование наставнических бригад для школьников для профориентационной работы… На сегодняшний день в данной программе участвуют более 1,5 тысячи школьников из 150 школ нашей страны, — пояснила министр в ходе заседания организационного комитета по проведению в России Года добровольца.

Скворцова также рассказала, что в министерстве здравоохранения прорабатывают вопрос о создании электронных книжек для волонтёров, занятых в сфере медицины. Причём они могут быть синхронизированы с порталом добровольцев.