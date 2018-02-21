Интерпол не стал объявлять Родченкова в розыск

По данным СМИ, международное ведомство увидело в этом деле политическую подоплёку.

Интерпол, сославшись на политическую подоплёку, отказался объявлять в международный розыск информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

— Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер, — сказал источник.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории России Родченков является фигурантом уголовного дела — по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Экс-чиновник был объявлен в международный розыск. По неподтверждённым данным, он находится в США. Ранее сообщалось, что он мог изменить внешность, опасаясь нападения.