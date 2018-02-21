Росмолодёжь предложила Роспатриотцентру заняться организацией Года добровольца

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) предложило Роспатриотцентру взять организацию Года добровольца. С инициативой выступил глава Росмолодёжи Александр Бугаев.

— Выносим на ваше рассмотрение предложение о создании дирекции по проведению Года добровольца, — заявил Бугаев на заседании оргкомитета по проведению Года добровольца в РФ, добавив, что, по его мнению, этот функционал необходимо возложить на Роспатриотцентр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года добровольца (волонтёра) в этом году.