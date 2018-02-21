Московские врачи удалили 7-летней девочке гигантское родимое пятно на лице

Главная мечта Алисы — завести друзей, так как раньше она не появлялась на улице и не общалась с другими детьми.

Московские врачи удалили семилетней Алисе из Мурманска гигантское родимое пятно на лице, из-за которого девочка не только не ходила в детский сад, но и не пошла в первый класс. Как сообщает телеграм-канал Mash, когда малышка родилась, её голова практически целиком была покрыта так называемым невусом.

Московские врачи из РДКБ провели Алисе несколько непростых операций, и теперь на лице девочки почти не осталось следов от былого пятна. Впереди ребёнка ждёт последняя, завершающая операция, а это значит, что девочка сможет наконец пойти в школу.

Главная мечта Алисы — завести друзей, так как раньше она не появлялась на улице и не общалась с другими детьми.