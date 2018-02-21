Школьник на время прикрыл "Дом-2", "заминировав" съёмочную площадку

Отмечается, что 12-летний Никита "пошёл на дело" из-за пристрастия его 32-летней матери к скандальному шоу.

Московскому школьнику удалось воплотить мечту большинства россиян и прикрыть "Дом-2", но ненадолго. Как сообщает паблик Mash, он использовал для этого проверенный метод — сообщил о заложенной на территории знаменитой телестройки бомбе.

Как отмечается, съёмки были прекращены на сутки. Однако, не обнаружив взрывное устройство, силовики разрешили организаторам продолжить съёмочный процесс.

Вскоре правоохранители вышли на след 12-летнего москвича. Как оказалось, Никита "пошёл на дело" из-за пристрастия его 32-летней матери к скандальному шоу.