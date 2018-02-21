Чайка пожаловался на деградацию в работе следователей за последние 20 лет

По статистике надзорных органов, сегодня до 70% уголовных дел рассматривается в особом порядке.

Генеральный прокурор Юрий Чайка считает, что за последние два десятилетия в работе российских следователей произошла деградация. Заявление прозвучало в Туле, на совещании по вопросам защиты прав инвесторов.

— Если ещё 20–25 лет назад следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас всё очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения, — констатировал он. — Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя, он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров.

Кроме того, генпрокурор выразил сожаление в связи с тем, что для многих российских следователей нормы материального права, уголовно-процессуальное законодательство — "это космос".

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Генпрокуратуре существенно усилить надзор за следствием на всех уровнях. В частности, глава государства попросил сотрудников ведомства оперативно разбираться с сообщениями о задержках зарплат, следить за ценами на услуги ЖКХ и активнее бороться с преследованием бизнеса.