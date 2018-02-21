Учёные из Франции обнаружили ещё одну опасность алкоголя

Развитие алкоголизма также связано с диабетом, повышенным давлением, курением и депрессией.

Учёные из Франции провели исследование и пришли к выводу, что алкоголь в три раза увеличивает риск развития старческого слабоумия. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Public Health, сообщают Дни.ру.

Эксперты установили, что алкоголизм является одним из крупных факторов риска деменции. Учёные изучили 57 тысяч случаев такого фактора. Установлено, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением спиртных напитков — свыше 60 грамм спирта у мужчина и свыше 40 у женщин в день.

Кроме того, алкоголизм связан с другими рисками развития слабоумия: диабет, повышенное давление, курение и депрессия.

Причиной старческого слабоумия в большинстве случаев является генетика, но исследователи постоянно ищут факторы, которые могут влиять на появление этой неизлечимой болезни.