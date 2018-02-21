На Москву надвигается арктический холод. Врачи напомнили, как это пережить

Ранее по всем регионам ЦФО был объявлен оранжевый уровень опасности из-за морозов.

В научно-практическом центре экстренной медицинской помощи московского департамента здравоохранения напомнили, как пережить надвигающиеся на столицу аномальные морозы. Как рассказал РИА "Новости" замдиректора центра по медицинской части Сергей Гуменюк, в первую очередь нужно помнить о необходимости надевать головные уборы, шарфы и перчатки, а также исключить употребление алкоголя и ни в коем случае при переохлаждении не обтираться спиртом или снегом.

Специалист отметил, что при общем переохлаждении человек чувствует озноб, у него появляется тремор конечностей, дыхание и пульс учащаются, появляется гусиная кожа. При долгом пребывании на холоде может нарушиться координация движений, путаться сознание и возникать судороги. В случае подобных симптомов нужно незамедлительно обратиться к врачу.

— Следует учитывать, что до 30% теплоотдачи происходит через голову, поэтому при серьёзном переохлаждении её нужно держать накрытой, — подчеркнул Гуменюк, добавив, что пострадавшего следует согревать от тела к конечностям, чтобы не было перебоев в сердечной деятельности.

Согревать пострадавшую часть тела в воде необходимо с особой осторожностью, начиная от температуры 17–20 градусов и постепенно повышая до 35–37 градусов.

— Если кожа при согревании теплеет, восстанавливается чувствительность, это значит, что холодовая травма не глубокая (поверхностная), — добавил медик. — Боль и отсутствие чувствительности после согревания более характерны для глубоких обморожений.

Как ранее писал Лайф, оранжевый уровень опасности объявлен по всем регионам ЦФО из-за морозов.