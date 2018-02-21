Трамп призвал привлечь Обаму к ответственности за вмешательство России в выборы

Глава государства предложил также задать этот вопрос генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал привлечь бывшего лидера страны Барака Обаму к ответственности за "российское вмешательство в выборы". Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Вопрос: если все российские вмешательства имели место в период администрации Обамы, вплоть до 20 января (2017 года. — Прим. ред.), почему они не являются объектом расследования? Почему Обама ничего не сделал? Почему преступления демократов не расследуются? — сказал он.

Глава государства также предложил задать этот вопрос генпрокурору Джеффу Сешнсу.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом не сомневается в российском вмешательстве в президентскую кампанию, хотя эти действия не оказали влияния на исход голосования.