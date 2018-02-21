В правительстве допустили сокращение школьной программы до пяти дней

Школьная программа вполне может уместиться в пять дней, заявила журналистам вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец во время визита в детский лагерь "Артек". При этом политик напомнила, что сейчас продолжительность учебной недели определяет руководство школы.

— Всё зависит от учебного плана, мне кажется, что можно уместить учебный план в пять дней. Это решение школы, — сказала вице-премьер.

Сегодня Ольга Голодец встретилась с артековцами и выслушала их пожелания, в частности поднимался вопрос и о количестве учебных дней в школьной неделе.