Врач Мисюрина рассказала о наплыве пациентов на фоне "неоднозначной славы"

По её словам, некоторые просят о консультации и записи на приём даже через социальные сети.

Врач-гематолог Елена Мисюрина, которая ранее была освобождена из СИЗО, заявила, что у неё увеличилось число пациентов на фоне "неоднозначной славы".

— У меня запись на две недели вперёд вся расписана. Кто-то, например, там даже через соцсети обращается с просьбой, можно ли у вас приехать проконсультироваться. Приезжали люди. Старые мои пациенты, наоборот, все пришли с цветами и со словами поддержки, — поделилась она в интервью RT.

Мисюрина также рассказала о том, что приняла решение вернуться обратно в медицину после освобождения благодаря поддержке коллег и обычных людей.

Ранее дочери пациента, который скончался после сделанной Мисюриной трепанобиопсии, рассказали, что считают врача виновной в смерти их отца.

Напомним, в конце января гематолог была приговорена к двум годам колонии после смерти больного. По данным следствия, в 2013 году во время проведения трепанобиопсии Мисюрина повредила кровеносные сосуды пациента, что повлекло его гибель. Позже прокуратура попросила отменить приговор. 5 февраля суд освободил врача из-под стражи.