"Надеюсь, холод нас не убьёт". Форвард "Ниццы" рассказал о матче в Москве

Игрокам "Ниццы" придётся много бегать в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с московским "Локомотивом", чтобы согреться в морозную погоду. Об этом заявил форвард французского клуба Алассан Плеа.

— Конечно, погода тут не такая, как в Ницце. Надеюсь, холод нас не убьёт. Надо много бегать, потому что когда бегаешь — согреваешься, — сказал нападающий на пресс-конференции.

По убеждению спортсмена, французам предстоит сразиться с сильным соперником и совершить подвиг. Плеа добавил, что "Ницца" отдаст все силы для победы.

Отметим, матч между "Локомотивом" и "Ниццей" состоится 22 февраля на московском стадионе в Черкизове. Первая игра, которая прошла 15 февраля во Франции, завершилась со счётом 3:2 в пользу российской команды.