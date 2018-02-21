Минобороны опровергло данные о смене командующего группировкой ВС РФ в Сирии

Минобороны опровергло информацию о замене командующего российской группировкой войск в Сирии. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что вместо действующего командующего Александра Журавлёва группировку может снова возглавить главком ВКС Сергей Суровикин.

Ведомство отмечает, что слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка".

В министерстве напомнили, что ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется каждые полгода и "никаких изменений данного порядка нет и не предвидится".