Минобороны опровергло данные о смене командующего группировкой ВС РФ в Сирии

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Минобороны опровергло данные о смене командующего группировкой ВС РФ в Сирии

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Минобороны опровергло информацию о замене командующего российской группировкой войск в Сирии. Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что вместо действующего командующего Александра Журавлёва группировку может снова возглавить главком ВКС Сергей Суровикин.

Ведомство отмечает, что слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка".

В министерстве напомнили, что ротация командующих российской группировкой войск в Сирии осуществляется каждые полгода и "никаких изменений данного порядка нет и не предвидится".

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