Трамп выразил соболезнования в связи со смертью проповедника Билли Грэма

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Трамп выразил соболезнования в связи со смертью проповедника Билли Грэма

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Президент США Дональд Трамп. Фото: ©REUTERS/Carlos Barria

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью известного в стране христианского проповедника Билли Грэма. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

— Умер великий Билли Грэм. Не было подобных ему! Его будет недоставать христианам и другим религиям. Особенный человек! — сказал он.

Ранее сообщалось, что на 100-м году жизни скончался "самый влиятельный христианин США" Билли Грэм.

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