Трамп выразил соболезнования в связи со смертью проповедника Билли Грэма

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью известного в стране христианского проповедника Билли Грэма. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

The GREAT Billy Graham is dead. There was nobody like him! He will be missed by Christians and all religions. A very special man. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 февраля 2018 г.

— Умер великий Билли Грэм. Не было подобных ему! Его будет недоставать христианам и другим религиям. Особенный человек! — сказал он.

Ранее сообщалось, что на 100-м году жизни скончался "самый влиятельный христианин США" Билли Грэм.