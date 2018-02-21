Милонов предложил отказаться от Coca-Cola и американских шоу в ответ на санкции

Парламентарий также заявил о необходимости ограничить влияние иностранного капитала на политическую систему России.

В Госдуме предложили снизить роль западных компаний в экономике РФ в качестве ответных мер на санкции против 13 россиян, которые попали в список спецпрокурора США Роберта Мюллера. Это мнение высказал член Комитета ГД РФ по международным делам Виталий Милонов.

— Нужно снизить роль иностранных компаний в российской экономике. Например, я бы вернулся к вопросу легитимности нахождения в нашей стране таких гигантов, как Coca-Cola, Philip Morris и некоторых других компаний, — цитирует парламентария ФАН.

Кроме того, депутат призвал ограничить показ российскими телеканалами развлекательных программ и шоу из США. Он также заявил о необходимости ограничить влияние иностранного капитала на политическую систему России.

Парламентарий напомнил, что множество аффилированных с Госдепом и администрацией США структур пытаются различными способами вмешаться в выборы президента России, которые состоятся 18 марта.

Напомним, 21 февраля представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, чьи имена попали в так называемый список Мюллера. Спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что перечисленные россияне планировали и координировали протесты в США с июня 2016 года.