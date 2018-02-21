В Киргизии мать до смерти избила 3-летнего сына шумовкой за описанные штаны

У мальчика были повреждены внутренние органы. Несколько дней он пролежал в коме и скончался, не приходя в сознание.

В Киргизии 24-летняя девушка до смерти забила своего трёхлетнего ребёнка шумовкой за то, что тот описался, сообщает sputnik.kg.

Инцидент произошёл 5 февраля. 24-летняя жительница Оша избила сына шумовкой до тяжелейшего состояния. В больницу мальчик поступил в состоянии комы: у него были повреждены внутренние органы, были многочисленные синяки на теле, кровоизлияние в мозг. Мама сама отвезла мальчика в медучреждение и заявила медикам, что он просто упал с лестницы. Малыш скончался через неделю, так и не приходя в сознание.

Сейчас на женщину заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Следствие ждёт результатов судмедэкспертизы, чтобы переквалифицировать дело.