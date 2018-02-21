"Саратовские авиалинии" лишились контракта с Курской областью из-за авиакрушения

Теперь пассажирскими перевозками займётся компания "Руслайн", воздушные сообщения возобновятся с 25 февраля.

Администрация Курской области расторгла договор на выполнение перелётов из Курска в Москву и Санкт-Петербург с "Саратовскими авиалиниями" после крушения самолёта Ан-148 авиакомпании в Раменском районе Московской области. Соответствующее заявление сделали в администрации региона.

Сообщается, что договор расторгнут также в связи с невозможностью с полном объёме выполнять региональную программу перелётов по указанным маршрутам.

Теперь перелёты будет осуществлять авиакомпания "Руслайн". Воздушные сообщения возобновятся уже с 25 февраля. Они будут осуществляться на судне CRJ-200 на 50 мест.

Напомним, что самолёт компании "Саратовские авиалинии" Ан-148, следовавший из московского аэропорта Домодедово в Орск, 11 февраля потерпел крушение в Московской области. В результате авиакатастрофы погибло 65 пассажиров и шесть членов экипажа.