Аксёнов удивился идее Киева о введении дня сопротивления Крыма России

По его мнению, в качестве оккупационных жителями полуострова воспринимались именно украинские войска.

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил недоумение идеей киевских властей учредить на Украине новую памятную дату — "День сопротивления крымчан российской оккупации".

— Не знаю, что именно они там собираются праздновать и о каком сопротивлении идёт речь, если воссоединение Крыма с Россией прошло мирно и без единого выстрела. А крымчане встречали "вежливых людей" как своих спасителей и освободителей, — написал он в "Фейсбуке".

Политик подчеркнул, что в качестве оккупационных жителями полуострова воспринимались как раз украинские войска.

По словам руководителя региона, 26 февраля стало отправной точкой для крымчан в деле сопротивления киевскому режиму, которые, "чтобы защитить свободу и демократию от завезённых с территории Украины бандеровских банд" пошли на штурм здания Верховного совета Крыма.

— На самом деле 26 февраля — это день крымского сопротивления киевскому режиму, — сказал Аксёнов.

Ранее Лайф сообщил, что в Киеве планируют объявить 26 февраля "Днём сопротивления Крыма Российской Федерации". С такой инициативой выступила первый замминистра информационной политики Незалежной Эмине Джапарова.