ЦБ утвердил план санации банка "Советский"

Российский Центробанк утвердил план по санации банка "Советский". Регулятор сообщил, что временной администрацией в финансовом учреждении займётся ФКБС.
— Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества "Банк Советский", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Подчёркивается, что одна из первоочередных задач временной администрации — анализ финансового положения "Советского" с целью понять, что делать для недопущения банкротства банка.
— Иные предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств, — подчеркнули в Центробанке.
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