Тарасова назвала фигуристку Медведеву абсолютным человеческим гением

Она также отметила, что успех 15-летней Загитовой её не удивил, так как и раньше спортсменка каталась великолепно.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхищена не только талантом фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой, но и их человеческими качествами. Так, Тарасова назвала Медведеву абсолютным человеческим гением, сообщает Спорт-экспресс.

— Посмотрите, какая пресс-конференция Жени и Алины! — сказала тренер, говоря о том, как 18-летняя спортсменка открыта к своей младшей коллеге, несмотря на соперничество.

— Женя переводила Алину. Это не увидишь никогда. Это говорит о том, что Женя — абсолютный человеческий гений.

Тарасова также рассказала, что успех 15-летней Загитовой её не удивил, так как и раньше спортсменка каталась великолепно.

Напомним, сегодня спортсменки установили за считаные минуты два мировых рекорда в олимпийской короткой программе. Алина Загитова оказалась на первом месте, а Евгения Медведева — на втором. Как писал Лайф, ранее они рассказали об отношениях между собой.