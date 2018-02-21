Олимпийский комитет России выплатил МОК штраф в $15 миллионов

Это являлось одним из ключевых условий частичного или полного восстановления членства РФ в комитете.

Олимпийский комитет России (ОКР) заплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов, на которые был оштрафован в декабре. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники.

Отметим, выплата штрафа является одним из ключевых условий частичного или полного восстановления членства России в МОК перед церемонией закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане.

При соблюдении всех требований сборная РФ, выступающая в Южной Корее под нейтральным флагом, может пройти на закрытии Игр под российским флагом. Вопрос о восстановлении России в правах будет рассматриваться 24 февраля.

Собеседник агентства добавил, что случай с российским кёрлингистом Александром Крушельницким, в чьей допинг-пробе был обнаружен мельдоний, так или иначе повлияет на решение МОК. Однако, по его мнению, версия атлета выглядит правдоподобной.