Сотрудники Роспотребнадзора поищут сибирскую язву на турецких курортах

Специалисты ведомства провели встречу с работниками Минздрава Турции, которые рассказали о мерах, принимаемых в стране для недопущения эпидемиологической ситуации.

Сотрудники Роспотребнадзора оценят опасность заражения сибирской язвой в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что специалисты ведомства провели встречу с сотрудниками Минздрава Турции, которые рассказали о мерах, которые принимают в стране для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика и сибирской язве в Турции.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией о вспышках инфекционных болезней, которые могут представлять угрозу для туристов двух стран.

Отмечается также, что группа Роспотребнадзора приняла решение посетить Турцию до начала массового турсезона. Их главная цель — убедиться в снижении рисков заражения инфекциями.