Саакашвили на три года запретили посещать Украину

Государственная пограничная служба Украины ввела запрет для бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на посещение этой страны до 2021 года.
— Запрет на въезд до 2021 года, — приводит РИА "Новости" слова адвоката Михаила Саакашвили — Руслана Чернолуцкого.
Юрист заявил, что намерен обжаловать такое решение в суде.
Напомним, Саакашвили после проведения серии митингов с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко был выслан из Украины в Польшу. Оттуда он отправился в Нидерланды, а вскоре похвалился документом, позволяющим ему проживать в этой стране.
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