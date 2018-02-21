В Донецкой области горняки объявили голодовку из-за долгов по зарплате

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В Донецкой области горняки объявили голодовку из-за долгов по зарплате

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Шахтёр. Фото: © РИА Новости/Алексей Руденко

Шахтёры также требуют повысить тарифные ставки и вернуть "украденные запасы", а также выделить средства на техническое оснащение и обеспечение материалами предприятие.

Горняки госпредприятия "Селидовуголь", которое расположено на подконтрольной украинским властям Донецкой области, объявили бессрочную голодовку в здании Минэнерго страны. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, шахтёры настаивают на погашении задолженности по зарплате, повышении тарифных ставок и возвращении "украденных запасов".

Кроме того, горняки требуют выделить средства на техническое оснащение и обеспечение материалами предприятия.

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