В Донецкой области горняки объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Горняки госпредприятия "Селидовуголь", которое расположено на подконтрольной украинским властям Донецкой области, объявили бессрочную голодовку в здании Минэнерго страны. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, шахтёры настаивают на погашении задолженности по зарплате, повышении тарифных ставок и возвращении "украденных запасов".
Кроме того, горняки требуют выделить средства на техническое оснащение и обеспечение материалами предприятия.
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