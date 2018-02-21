В Петербурге задержали замглавы городского фонда имущества Жинкина

Мужчина был задержан в рамках расследования дела о приватизации принадлежащего городу помещения.

Полиция задержала заместителя гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга Илью Жинкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета имущественных отношений города.

Отмечается, что мужчина был задержан вечером 19 февраля в рамках расследования дела о приватизации предпринимателями одного из арендуемых ими городских помещений.

По данным пресс-службы комитета, мера пресечения в отношении Жинкина ещё не избрана.

Как сообщают СМИ, ранее в Фонде имущества прошли обыски в рамках уголовного дела о получении взятки при сделках с недвижимостью на Невском проспекте.