"Команда зачистить под ноль". Неизвестные разгромили киевскую редакцию "Вестей"

Отмечается, что они выкинули с 32-го этажа мелкую технику, канцтовары, а также микшерный пульт.

Неизвестные в балаклавах вторые сутки подряд уничтожают документы, технику и другое оборудование редакции "Вести", которая находится в здании бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Об этом сообщила глава медиахолдинга "Вести Украина" Ольга Семченко.

— Титушки получили команду под ноль зачистить наш офис "Вестей". Со вчерашнего дня эти ребята режут на шредере все наши документы, выкидывают с 32-го этажа (люди, будьте осторожны внизу) мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт, — написала она в "Фейсбуке".

К своему посту Семченко добавила фотографии, на которых видны остатки документов и как с верхнего этажа свисает зацепившаяся компьютерная мышка. Руководитель холдинга пообещала, что разгром офиса не сойдёт с рук тем, кто отдал и исполнил приказ о подобных действиях.

Ранее сообщалось, что в редакцию украинского издания пришли с обыском силовики.