Создатель мельдония: Кёрлинг не тот вид спорта, где нужен этот препарат

По словам химика, для получения какого-либо результата нужно принимать лекарство от двух недель.

Кёрлинг не является тем видом спорта, где необходим мельдоний. Такое мнение высказал создатель препарата Иварс Калвиньш, сообщает телеграм-канал Life Shot.

— Кёрлинг как раз таки не тот вид спорта, где кто-то каким-либо образом принял мельдонат и получил какое-либо превосходство, — сказал Калвиньш.

По его словам, для того чтобы получить какой-либо эффект, необходимо принимать препарат по инструкции, где указан период от двух недель до трёх месяцев, при этом необходимо сделать перерыв в один месяц.

— Однократная дозировка и у больного, и у здорового человека реального эффекта оказать не может, — подчеркнул химик.

Напомним, что ранее Калвиньш заявил, что, для того чтобы допинг-проба показала положительный результат, необходимо несколько кристаллов препарата.

Напомним, ранее пресс-атташе команды олимпийских спортсменов из России Константин Выборнов заявил, что допинговая проба Б российского кёрлингиста — участника Олимпиады в Пхёнчхане Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие запрещённого мельдония.