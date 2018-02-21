Украина начала искать внешнего управляющего для своей газотранспортной системы

Отмечается, что заявки от заинтересованных сторон принимаются до 1 марта 2018 года.

Правительство Украины начало проводить консультации с потенциальными партнёрами по поводу управления своей газотранспортной системой. Об этом на странице в "Фейсбуке" заявил вице-премьер Владимир Кистион.

— Начали консультации с первыми семью международными компаниями, проявившими интерес к совместному управлению ГТС Украины. В течение двух дней заслушаем тех, кто высказал готовность подставить плечо Украине и в дальнейшем гарантировать энергетическую безопасность нашей стране и Европе, — написал политик.

Как сообщают СМИ, заявки от заинтересованных сторон принимаются до 1 марта 2018 года.