Роскомнадзор заблокировал сайт издания "МБХ медиа" по требованию Генпрокуратуры

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт издания "МБХ медиа" Михаила Ходорковского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры, — отметили ТАСС в ведомстве.
Сообщается также, что сайт будет заблокирован на основании статьи "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которой доступ к информационным материалам ограничивается, если деятельность международной или иностранной организации признана нежелательной на территории России.
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