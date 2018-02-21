Роскомнадзор заблокировал сайт издания "МБХ медиа" по требованию Генпрокуратуры

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Роскомнадзор заблокировал сайт издания "МБХ медиа" по требованию Генпрокуратуры

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Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сообщается, что доступ к сайту ограничивается на основании статьи "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал сайт издания "МБХ медиа" Михаила Ходорковского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Доступ к данному сайту ограничивается на основании требования, поступившего в Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры, — отметили ТАСС в ведомстве.

Сообщается также, что сайт будет заблокирован на основании статьи "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которой доступ к информационным материалам ограничивается, если деятельность международной или иностранной организации признана нежелательной на территории России.

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