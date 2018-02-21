Советник Трампа: США должны быть готовы к войне в космосе

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на втором заседании Национального космического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены увеличить финансирование космической обороны.
— Космос сейчас наряду с землёй, морем и воздухом стал боевым доменом. И, хоть нам не хотелось бы выводить конфликты в космос, Соединённые Штаты должны быть готовы на случай, если это произойдёт, — уточнил Макмастер.
По его словам, сейчас из-за противников США увеличивается напряжение в космическом пространстве. Конкретных виновников генерал-лейтенант не назвал. Однако ранее глава американской нацразведки обвинил Китай и Россию в наращивании усилий по военному использованию космоса.
Советник Трампа рассказал, что предложенный президентом бюджет на 2019 год предполагает увеличение финансирования космической обороны более чем на миллиард долларов.
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