Советник Трампа: США должны быть готовы к войне в космосе

Предложенный президентом США бюджет на 2019 год предполагает увеличение финансирования космической обороны более чем на миллиард долларов.

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на втором заседании Национального космического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены увеличить финансирование космической обороны.

— Космос сейчас наряду с землёй, морем и воздухом стал боевым доменом. И, хоть нам не хотелось бы выводить конфликты в космос, Соединённые Штаты должны быть готовы на случай, если это произойдёт, — уточнил Макмастер.

По его словам, сейчас из-за противников США увеличивается напряжение в космическом пространстве. Конкретных виновников генерал-лейтенант не назвал. Однако ранее глава американской нацразведки обвинил Китай и Россию в наращивании усилий по военному использованию космоса.

Советник Трампа рассказал, что предложенный президентом бюджет на 2019 год предполагает увеличение финансирования космической обороны более чем на миллиард долларов.