Минфин поддержал создание частного крипторубля без госинвестиций

Одним из условий в ведомстве назвали обеспечение соответствующего контроля со стороны финансовых властей.

Минфин РФ не возражает против создания частного крипторубля при отсутствии госинвестиций в этот проект. Как сообщает "Интерфакс", это следует из письма главы ведомства Антона Силуанова президенту РФ Владимиру Путину.

— Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, — говорится в документе.

Министр финансов отмечает, что создание национальной цифровой валюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на технологии распределённых реестров. В частности, Силуанов указывает на вероятную проблему её обмена на иностранную валюту.

В документе также отмечается, что использование расчётов на распределённых реестрах в системе военно-технического сотрудничества может нести угрозу для конфиденциальности проводимых операций.

Ранее сообщалось, что замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре 2017 года заявил, что Минфин считает нецелесообразным создание в России крипторубля.