Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова поддержала идею отменить заочное лишение родительских прав матерей, которые осуждены или находятся под следствием. Об этом она заявила РИА "Новости".
— Заочное решение о лишении осуждённых женщин родительских прав лишает их шанса отстоять свое право быть матерью в полном смысле этого слова, — сказала Кузнецова.
Омбудсмен также считает, что заочная форма любого судебного производства нежелательна для процессов, на которых рассматривают лишение родительских прав.
Кузнецова добавила, что в адрес уполномоченного наблюдается рост числа обращений с просьбой помочь восстановить родительские права.
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