Россия призвала СБ ООН собрать экстренное заседание по ситуации в Восточной Гуте

Россия предложила Совету Безопасности ООН провести 22 февраля экстренное заседание по ситуации в Восточной Гуте. Об этом на встрече СБ по поддержанию международного мира и безопасности заявил представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Мы просим председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учётом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, чтобы все стороны могли представить своё видение, понимание этой ситуации, и предложить пути выхода из неё, — сказал Небензя.

Восточная Гута входит в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением между странами — гарантами режима прекращения огня в Сирии: Россией, Ираном и Турцией.

В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе и призывают создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.