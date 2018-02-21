Никита Исаев отказался быть доверенным лицом кандидата Грудинина

Никита Исаев отказался быть доверенным лицом кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина из-за разочарования в кандидате, его программе и союзниках.

— Если честно, меня разочаровала избирательная кампания, которую ведёт Коммунистическая партия и их кандидат Грудинин. В этой связи я не считаю необходимым продолжать наличие статуса доверенного лица Грудинина, — цитирует Исаева ТАСС. — Когда кандидат допускает огромное количество противоречий в своих заявлениях, у меня это вызывает недоверие. Я доверенным лицом не могу быть у того кандидата, который вызывает у меня недоверие.

Среди причин своего решения Исаев называет также отсутствие у кандидата и КПРФ программы социально-экономического развития страны, непонимание международной обстановки и "неспособность открыто вести диалог с обществом".

Кроме того, Исаев также отметил, что Грудинин "путается в показаниях", когда журналисты задают ему вопросы относительно зарубежной собственности и счетов в заграничных банках.

Пока официального заявления о прекращении статуса доверенного лица Исаев не подал.