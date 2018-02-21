Президент Вучич: Храбрость майора Филипова восхитила Сербию

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Президент Вучич: Храбрость майора Филипова восхитила Сербию

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Президент Республики Сербии Александр Вучич. Фото: © Пресс-служба Кремля

Глава Сербии передал через Сергея Лаврова письмо семье российского лётчика, погибшего в Сирии.

Храбрость погибшего в Сирии лётчика майора Романа Филипова восхитила Сербию. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил президент страны Александар Вучич.

— Я передал с министром Лавровым письмо семье русского лётчика Филипова. Храбрость майора Филипова восхитила Сербию, — сказал глава Сербии.

Напомним, 3 февраля при облёте зоны деэскалации Идлиб террористы сбили самолёт Су-25СМ. Лётчик Роман Филипов успел доложить командованию об атаке, а приземлившись после катапультирования, погиб во время боя с террористами. За героизм, мужество и отвагу майору присвоено звание Героя России посмертно.

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