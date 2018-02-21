Президент Вучич: Храбрость майора Филипова восхитила Сербию

Храбрость погибшего в Сирии лётчика майора Романа Филипова восхитила Сербию. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил президент страны Александар Вучич.
— Я передал с министром Лавровым письмо семье русского лётчика Филипова. Храбрость майора Филипова восхитила Сербию, — сказал глава Сербии.
Напомним, 3 февраля при облёте зоны деэскалации Идлиб террористы сбили самолёт Су-25СМ. Лётчик Роман Филипов успел доложить командованию об атаке, а приземлившись после катапультирования, погиб во время боя с террористами. За героизм, мужество и отвагу майору присвоено звание Героя России посмертно.
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