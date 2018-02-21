Сербия намерена покупать газ у России через "Турецкий поток"

Сербия покупала и надеется далее покупать российский газ, в том числе через газопровод "Турецкий поток". Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Мы постоянно увеличиваем потребление газа, поэтому такие поставки очень важны для нас, — отметил Вучич.

Кроме того, лидер Сербии отметил прогресс в сотрудничестве с РФ в области энергетики.

— Экономические отношения наших стран показывают рост, в этом году товарооборот вырос на 25,2%. Особенно бы я хотел отметить прогресс в сфере энергетики, это имеет огромное значение для нашей страны, — заявил он.