Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России. Соответствующее заявление сделал лидер республики Александр Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров на правительственной вилле "Мир".

— Сербия не будет менять свою политику в отношении России. Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении РФ, — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что его страна никогда не выступала и не будет выступать против Москвы. Вучич также надеется, что в ЕС позицию республики поймут.